Çorum'da aranan 24 şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan aranma ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 24 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 9 şahıstan 5'i kadın, 2'si erkek 7 kişi de ekipler tarafından bulundu.