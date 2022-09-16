Çorum'da atıklar her mahalledeki mobil merkezlerde toplanacak

20 adet atık getirme mobil merkezinin alım ihalesi gerçekleştirildi.

Kentteki tüm mahallelere kısa süre içerisinde konulması planlanan atık getirme mobil merkezlerine vatandaşlar evlerden kaynaklı kağıt, cam, plastik, metal, küçük ebatlardaki elektrikli ve elektronik eşya, bitkisel atık yağ, atık pil ve atık ilaçlarını getirebilecekler.

Sıfır atık üzerine eğitim merkezi olarak kullanılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni 2021 yılında hizmete açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyemizin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 13 farklı atığı topluyoruz. Kağıt ve kartonlar, plastik, metaller, camlar, ahşaplar, tekstil, elektronik ekipmanlar, kurşunlu piller, flöresan ve cıva içeren atıklar, akümülatörler, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine kabul ediliyor. Hemşehrilerimiz ev atıklarını merkeze kendileri getiriyor. Getirilen atıkları toplayarak lisanslı firmalara ulaştırıyoruz. Böylelikle organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmış oluyor” şeklinde konuştu.