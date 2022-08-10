Çorum'da ayçiçeği üretiminde rekor rekolte bekleniyor

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çorum'da, bu yıl ayçiçeği üretiminde rekor düzeyde rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları ile ekim alanı yüzde 50 artarken hasadı yaklaşan ayçiçeğinin çiftçilerin yüzlerini güldürmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, kentte Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı belirterek, Çorum'un ayçiçeği üretiminde de bölgesinde ön planda olduğunu söyledi.

Yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında üreticilere dağıtılan tohumların hasadının yaklaştığını belirten İl Müdürü Orhan Sarı, "Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz bize ayçiçeğinin oldukça stratejik bir ürün olduğunu gösterdi. Bu yüzden ayçiçeğinde ekilen alanlarımızı da, verimimizi de artırmalıyız. Bu yıl Bakanlığımızın katkısıyla bin 820 üreticimize 70 bin dekar alana yetecek kadar tohum dağıttık. İlimizde yağışların da güzel gitmesi neticesinde hasatta da yüksek randıman bekliyoruz. Teknik ekiplerimiz sürekli sahada ve çiftçimizle yan yana. Bölgemizde ayçiçeği tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor. Özellikle çayır tırtılı takibimiz altında idi ve tarlalarda bir zarar oluşturmadı” dedi.

Çorum'un ayçiçeği üretiminde Türkiye'deki ilk 6 ilden birisi olduğunu hatırlatan Sarı, “Ayçiçeği ekim alanlarımız her yıl artmaya devam ediyor. Geçen yıl 400 bin dekar ayçiçeği ekim alanımız varken bu yıl dağıttığımız tohumlarla nadas alanlarının da ekimi sağlanarak mevcutta 600 bin dekarın üzerinde üretim alanımız oluştu. Mevsimin de güzel gitmesiyle birlikte ayçiçeğinde verim, geçmiş yıllara göre çok daha iyi olacağı görülüyor. Geçen sene ortalama verim 200 kg'a kadar düşmüşken bu sene dönüme ortalama 350-400 kilogram verim bekliyoruz. Bu da en az 65 bin ton ayçiçeği yağı demek ”şeklinde konuştu.