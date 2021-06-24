“Çorum'da Bahar” yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Çorum'da Bahar” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Havuzlu Park'ta düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hem Çorum'un görsel hafızasına not düşmek hem de bu hafızaya unutulmaz eserler bırakmak istediklerinden dolayı bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Pandemi nedeniyle sonuçların ilanı gecikti. Gerçeği fotoğraflardan daha güzel şehrimizin. Güzel kareler almış yarışmacılarımız. Jürimizde titiz davrandı. Kendilerine de şehrimizin görsel hafızasına verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kültür Belediyeciliği anlamında çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın'ın konuşmasının ardından fotoğraf yarışmasında birinci Mustafa Göv, ikinci Muhammet Raşit Bolat ve üçüncü olan Hüseyin Çamoğlu ve mansiyon ödülü alan Kaan Kepçeli, Yağmur Serinci, Zeynep Hilal Yıldız, Reyhan Erdem ve Osman Keser'e ödülleri, jüri üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.