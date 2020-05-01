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Çorum'da bank ve kameriyeler koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Çorum Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki oturma gruplarını tamir ve tadilat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların salgın sonrası daha güzel bir Çorum için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Park ve yeşil alanlarımızı 'O gün'e hazırlıyoruz." dedi.


Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı girilmesi ve birlikte vakit geçirilmesi yasak olan parklarda belediye yıpranmış kameriyelerde tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bakım ve onarım çalışmalarını Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 'Çorum için aşkla çalışıyoruz.' dedi.


Park ve yeşil alanları koronavirüs mücadelesi sonrasına hazırladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Şehrimizde birçok güzellik var. Parklarımızı bahçelerimizi yeniliyoruz. Hemşehrilerimizin yaz aylarında yoğun olarak kullandığı Sıklık Tabiat Parkında yer alan oturma grupları için bakım çalışmalarımızı başlattı. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Hemşehrilerimiz sokağa çıktığı zaman parklarda, bahçelerde, şehrimizin her bir noktasında çok daha güzel bir Çorum görecek.” şeklinde konuştu.

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