Çorum'da baraj ve göletlere 900 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

İl Müdürü Sarı, “Her yıl olduğu gibi bu yılda iç suları balıklandırmaya hız verdik. 900 bin adet yavru sazanı bu yıl su ile buluşturduk. Çorumda baraj ve göletleri balıklandırmak için projeler hazırladık. Bakanlık projelerimizi uygun görerek yavru sazan balığı temin etti. Biz kurum olarak bunu yapıyoruz. Ama kaçak avlanma bizim en çok uğraştığımız konulardan biridir. Bunun önüne gerek kolluk kuvvetleri ile gerekse kurumdaki kontrol görevlilerimiz ile geçmeye çalışıyoruz. Burada en büyük görev avcılık yapan vatandaşlarımıza düşüyor. Buradaki balıklar Çorumluya hizmet edecek” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'da “Tarım İl Müdürümüze böyle bir projeyi İlimizde uyguladığı için teşekkür ederim. Obruk barajı yapıldığında 16 tane köyümüzün arazileri su altında kaldı. Burada üreticilerimiz bir mağduriyet yaşamalarına rağmen, barajdan balıkçılık yapmaya başladılar. Bu da üreticilerimize ek gelir sağladı. Bu barajın birlikte yağma edilmesine karşı çıkmalıyız. Burada planlı avlanma yapılırsa köylerimiz kazançlı çıkacak, hep birlikte kazançlı çıkacağız ”şeklinde konuştu.