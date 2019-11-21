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Çorum'da belediye 160 bin menekşe dikecek

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak ve parklarda mevsimlik çiçek dikimine başladı.


Kış aylarının gelmesi ile birlikte Çorum Belediyesi şehrin güzel bir görünüme kavuşması için şehri menekşelerle donatıyor. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin birçok alanında kışlık çiçek dikmeye başladı. Toplamda 160 Bin menekşe Çorum'un güzelliğine güzellik katacak.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şehrin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla kışlık çiçek dikimine başladıklarını belirtti.


Çorum'un renkli ve güzel görünmesi amacıyla mevsimlik çiçek dikimine başladıklarını ifade eden Aşgın “160 bin menekşeyi şehrimizin belirli bölgelerine dikmeye başladık. Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için 160 bin mevsimlik çiçeğin dikimine parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda başladık. Çalışmalarımız merkez ve mahallelerde devam ediyor'' dedi.

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