Çorum'da Belediye, Devanede kamulaştırdığı binaları yıkıyor

Kunduzhan Mahallesinde kamulaştırılan binalar bir bir yıkılıyor.

Belediye, Kunduzhan 5. Sokak ile Madan Sokak arasında kamulaştırılan toplam 19 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Son olarak kamulaştırılan iki binayı daha yıkan Belediye ekipleri, yıkım çalışmalarının ardından Madan Sokak ile Azerbaycan Sokağını birbirine bağlayacak.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Devane bölgesinde yeni yol ve yeşil alanlar oluşturmak amacıyla kamulaştırdıkları binaları yıktıklarını vurguladı. Yıkım işlemleri sonrası Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin asfalt çalışmalarına başlayacağını dile getiren Yağbat, “Yıkımları yaptığımız bölgede 14 metre genişliğinde yeni bir yol açıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni park ve yeşil alanları ile bölgeye nefes aldıracağız.” dedi.

İsmail Yağbat, Namazgâh Parkının yanına yapılması planlanan cami inşaatı için 2 binanın yıkımının tamamlandığını ve kamulaştırılan 2 binanın daha yıkımının ardından caminin inşaat çalışmalarının başlayacağını sözlerine ekledi.