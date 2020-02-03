Çorum'da Belediye THM Konserini iptal etti

Çorum Belediyesi İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısıyla 4 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle 4 Şubat Salı günü yapılacak olan Türk Halk Müziği Konserini iptal etti.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada; "Bölgede huzur, barışı ve çatışmasızlığı sağlamak amacıyla İdlib'e giden birliklerimize rejim güçleri tarafından yapılan hain topçu atışı sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. 9 askerimizin de yaralandığı olay nedeniyle 04.02.2020 Salı günü Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek olan konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi.