İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

Çorum Belediyesi kentteki ibadethanelerin temizliğini yapmayı sürdürüyor.


Temizliğiyle ünlenen şehrimizin bu imajını pekiştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İbadethanelerimiz bizim için önemli. Dinimiz bize temiz olmayı emrediyor. Bu yüzden camilerimize önem veriyoruz ve oraların temizliği de bizden soruluyor. Şehrimizin genelinde bulunan 89 camii, 34 mescit, 29 Kur'an Kursu ve 1 Cemevi ile birlikte toplamda 153 ibadethanemizin mihrap, mimber, cam ve pencereler, kalorifer petekleri gibi temizlenmesi gereken ne varsa ekiplerimiz tertemiz yapıyor. Beytullah'ın şubesi olan camilerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.