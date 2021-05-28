İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum’da çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Çorum'da çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.


Olay, Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E ve F.Y. işyerinde birlikte alkol aldıkları sırada arkadaşları F.K. ve E.G ile yanlarında bulunan bir kişi, işyerine geldiler. Bir süre sonra F.K. ile F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.G adlı şahıs tabanca ile ateş etti. Arbede sırasında B.E., bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin tarafından hastaneye kaldırılırken olay yerinde yerinde yapılan incelemede bir tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.