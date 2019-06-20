İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Aşıklar tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T. ve Emre S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iddiaya göre Osman T., Emre S.'yi bıçakladı. Kardeşinin bıçaklandığını gören Hüseyin S.'de Osman T.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından araçla kaçan Hüseyin S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı.


Yaralı gençler olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.