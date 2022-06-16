Çorum'da biçerdöver fiyatları belirlendi

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan başkanlığında gerçekleştirildi. 2022 yılı hasat sezonu biçerdöver biçim fiyatları ele alındığı toplantıda ayrıca, il genelinde tarım yaşanan problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Başkan Sayan, her ay gerçekleştirdikleri İl Koordinasyon toplantılarının amacının çiftçilerin problemlerini masaya yatırarak çözümler noktasında istişare etmek ve çareler aramak olduğunu söyledi.

Sayan, İl Koordinasyon Kurulundaki başkanların bölgelerindeki muhtarlar, çiftçiler ve biçerdöver işletmeciler ile yaptıkları görüşmeler sonrasında İl Koordinasyon Kurulu olarak 2022 yılı Biçerdöver biçim fiyatlarının dekar başına 80 TL olarak tavsiye niteliğinde belirlenmesine karar verildiğini kaydetti.