Çorum'da bin 894 araca idari ceza cezası uygulandı

Çorum Kamyon Garajında yük taşımacılığı yapan sürücü ve kooperatif yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması açısından denetimlerin devam edeceğini belirttiler.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülen denetimlerde, 2018 yılında yük taşımacılığı yapan 84 bin 530 ticari aracın denetlendiğini ve bin 894 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandığını bildirdi

Sürücülerin uyması gereken kuralların belli olduğunu ifade edilen toplantıda, “Yük taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik 2018 yılı içerisinde 84 bin 530 yük taşımacılığı yapan araç ve sürücüsü trafik ekipleri tarafından denetlendiği kaydedildi.

Yapılan denetimlerde 79 sürücüye aşırı veya hatalı yükleme yapmak, bin 95 sürücüye hız sınırlarını aşmak, 322 sürücüye takograf bulundurmamak veya kullanmamak, 199 sürücüye dinlenme sürelerini ihlal etmek, 46 sürücüye belgesiz ve yetersiz ehliyet, 153 sürücüye de 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunun çeşitli maddelerinden idari para cezası uygulandı” ifade edildi.

Araç sürücülerinin trafikte karşılaşılabilecekleri olumsuz durumların önlenmesi amacıyla araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarının zorunlu olduğunu aktaran yetkililer, sürücülerin elverişsiz hava şartlarında uygun bir yerde konaklamalarının hem trafik hem de kendi güvenlikleri açısından uygun olacağını kaydettiler.