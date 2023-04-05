Çorum'da binlerce makaron ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda binlerce doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir kişinin iş yerinde doldurulmuş makaron sattığını tespit etti. İş yerine baskın yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 bin 200 adet içi kaçak tütün ile doldurulmuş makaron, 16 bin 800 adet boş makaron, bin 900 adet 50 gramlık kaçak nargile tütünü, 190 adet kaçak elektronik sigara likiti, 38 adet kaçak elektronik sigara, 100 kilo kaçak kıyılmış tütün, 100 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 1 adet sigara basma makinesi ele geçirdi.