Çorum'da bir ev kurşunlandı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir evi kurşunladı.

Olay, Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokak üzerinde bulunan bir daireye ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.