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Çorum'da bir ev kurşunlandı

Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir ev kurşunlandı.

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir ev kurşunlandı.


Olay, Mimarsinan 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir ikamete pompalı tüfek ile ateş açıldı. İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saçmaların isabet ettiği evin camı kırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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