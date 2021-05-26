Çorum'da bir ev, samanlık ve ahır yandı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Göl köyde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve ahır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Recep Abaz'a ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken Recep Abaz'a ait ev, samanlık ve ahır tamamen yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.