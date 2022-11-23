Çorum'da bir genç inşaatta ölü bulundu

Çorum'daki bir inşaatta, 17 yaşında erkek cesedi bulundu.

Olay, Çepni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öğretmen Lisesi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat işçileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede isminin C.G.Ç., olduğu öğrenilen 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İskilip ilçesi'ndeki Fen Lisesi'nde eğitim gördüğü öğrenilen C.G.Ç.'nin dün öğlen saatlerinde Samsun'dan Çorum'a geldiği tespit edilirken cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.