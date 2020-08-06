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Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Oğuzlar ilçemize bağlı Derinöz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı ile 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan köyde ilk vakanın Tekkeşinler Mahallesinde görüldüğü, yapılan testler sonucu köyde 6 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Köyden iki kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

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