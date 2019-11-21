Çorum'da biyokütle enerji santrali ile meyve bahçesi yan yana

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santralinin tarım arazilerine ve ürünlere zarar vereceği yönündeki tartışmalar sürerken, Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce enerji üretimine geçen aynı tür santralin yanında meyve üretimi gerçekleştiriliyor.

Mecitözü Ziraat Odası tarafından adeta santralle iç içe sayılabilecek şekilde örnek sebze ve meyve bahçesinin kurulduğu kesimde, üretimde hiçbir sorun yaşanmadığı belirtiliyor. Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, tamamen bitkisel atıkların üreticilerden bedeli karşılığında satın alınıp enerji üretiminde kullanıldığı santralin hemen yanı başında örnek sebze ve meyve bahçesi kurduklarına dikkat çekerek, bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.

Köse, 23 dönümlük bir alan üzerine kurdukları örnek bahçede, 3 çeşit meyve ile 20'ye yakın sebze türü yetiştirdiklerini belirterek, “Arazilerin işlenmesinde güçlük oluştururken, aynı zamanda çevre kirliliği ile anız yakılması nedeniyle de doğaya zarar veren bitkisel atıkları hem bertaraf eden, ederken de üreticilerimize hatırı sayılır miktarda ek gelir sağlayan bir santrale sahibiz. Yani santralin hem ülke, hem de ilçemiz ekonomisine ciddi katkıları var. Santralin tam ortası denebilecek yerde kurduğumuz örnek bahçede en verimli şekilde en kaliteli ürünleri yetiştiriyoruz. Yetişen ürünleri vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Santral 2 yıldır burada faaliyet gösteriyor. Hiçbir zararını da görmedik. Tarıma zararı da yok. Dahası bu şekilde ilçemizde yeni santraller de istiyoruz” dedi.

Köse, santralin zararlı olduğunu sananları, özellikle de çiftçileri Mecitözü'ne bekledikleri ve gerçekleri yerinde görmelerini de istediklerini sözlerine ekledi.

Oltan Köleoğlu Enerji tarafından kurulan ve 2018 yılı başından itibaren devreye alınan 5 Mw gücündeki Mecitözü Biyokütle Enerji Santrali'nde yöredeki tarımsal ve bitkisel atıklar değerlendiriliyor.