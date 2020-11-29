Çorum'da biyokütle enerji santrali üretime hazırlanıyor

Halil İbrahim Aşgın, inşaat çalışmaları tamamlanan ve üretim için son hazırlıkların yapıldığı Biyokütle Enerji Santralinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile birlikte yapılan çalışmalarla ilgili müteahhit firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Aşgın, tesisin bazı özellikleri bakımından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Arel Enerji tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili firma bünyesinde çalışan enerji mühendisi Fethi Sercan Türk, yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Temmuz ayında başladıkları çalışmaları 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi.

Daha önce buna benzer tesisler kurduklarını ancak Çorum'da kurulan tesisin Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayan Türk, “Odalardan fermante ederek enerji ürettiğimiz ilk tesis olacak. Kapılarıyla, üretimiyle, her özelliğiyle Türkiye'de ilk olacak. 28 Ekim'de kabul işlemleri tamamlandı. Ocak ayından itibaren de üretime geçeceğiz. İlk etapta Çorum'da anlık olarak 2.8 MW enerji üretimimiz olacak” şeklinde konuştu.

"Yılda 14 milyon 500 bin kilowatt elektrik enerjisi üretecek"

Çorum Belediyesi olarak hem rüzgardan hem çöpten hem de güneşten elektrik üretimi konusunda Türkiye'deki az sayıda belediyeden biri olduklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması noktasında büyük bir gayretle çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bildiği gibi 4 MW'lık rüzgar enerjisiyle üretim yapan bir tesisimiz var. Bu tesisimiz belediyemizin kullandığı elektriğin yüzde 76'sını karşılıyor. 'Acaba çöpten elektrik üretebilir miyiz? Özellikle organik atıklardan elektrik üretebilir miyiz' diye bir gayretin içerisine girmiştik. Temmuz ayı içerisinde çalışmalarını başlattığımız biyokütle elektrik üretim tesisimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ocak ayı itibariyle de tam kapasiteyle üretime başlamış olacağız. 2.8 MW elektrik üretim kapasitesi olan bu tesisimizde yıllık 14 milyon 500 bin kWh elektrik üretmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

"Türkiye'de ilk olacak"

Halil İbrahim Aşgın, tesisin üretim şekli olarak Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayarak, “Çöpten, özellikle organik atıklardan enerji üreteceğiz. Bu çalışmamızı çok önemsiyoruz ve Ocak ayı itibariyle de tam kapasiteyle üretime başlamış olacağız. Şehrimize Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"Çorum'lu sanayicilerimiz gurur kaynağımız"

Tesisin inşaatı sırasında motor bölümlerinin kapıları başta olmak üzere tesisin çok önemli bir bölümünün Çorum sanayisinde üretildiğine dikkat çeken Başkan Aşgın, “Buradaki bir takım hususi üretimleri kendi sanayimizdeki esnafımız, iş adamlarımız gerçekleştirdi. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Özellikle yenilikçi uygulamaların şehrimizin sanayicileri tarafından yapılmış olması da ayrıca bir gurur vesilemiz” ifadelerini kullandı.