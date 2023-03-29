Çorum'da böcek üretim laboratuvarı kuruldu

Üretilen binlerce uğurböceği, yaprak bitiyle etkin mücadele mücadelede kullanılacak.

Çorum Belediyesi yaprak bitiyle mücadelede kimyasal ilaç yerine doğal yöntemlere kullanacak. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında yonca ve ayçiçeği tarlalarından şehir merkezine gelen yaprak bitinin insanları rahatsız etmesi üzerine çözüm arayan Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde böcek üretim laboratuvarı kurdu. Kimyasal ilaç yerine çevre sağlığı için doğal yöntemlere başvuran Çorum Belediyesi, laboratuvarda ürettiği uğur böceklerini yaprak bitiyle mücadelede için doğaya bırakacak.

Binlerce uğur böceği, milyonlarca yaprak bitini yok edecek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde kurulan böcek üretim laboratuvarında ziraat mühendisleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yaprak bitinin predatörü olan ve halk arasında uğur böceği veya gelin böceği olarak bilinen coccinellaseptempunctata üretilerek biyolojik mücadelenin sürmesi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Tuncel, “Bir uğur böceği ergini günde ortalama 300 adet yaprak biti tüketmektedir. Bu süreçte binlerce uğur böceği üreterek milyonlarca yaprak biti ile kimyasal ilaç kullanmadan mücadele etmiş olacağız” dedi.