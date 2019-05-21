Çorum'da buğday rekoltesinde ciddi artış bekleniyor

Çorum'da 208 bin hektar buğday ekim alanı bulunan, bu alandan geçen yıl 515 bin ton ürün elde edildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, bu yıl iklim şartlarının mevsim normallerinde seyretmesi ve yağışların uzun yıllar yağış ortalamalarının üzerinde olması sebebiyle rekoltede ciddi anlamda bir artış beklediklerini söyledi.

Çorum'da yağış durumu ekim döneminden bu güne kadar 381,4 kilogram olup uzun yıllar ortalamasına göre toplamda 60 kilogram yağış fazlası olduğunu kaydeden İl Müdürü Orhan Sarı, İklim şartları ve yağış durumu açısından bir sıkıntı olmayıp bitki gelişimlerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

2019 yılında yaklaşık 285 bin hektar alanda hububat ekimi yapıldığını ve bu alanlardan dekara yaklaşık 50-60 kilogram verim artışı beklendiğini hatırlatan Orhan Sarı, "Rekolte beklentisinde yağışların etkisi büyük olsa da yapılan eğitim çalışmaları ve etkin bir şekilde yürütülen süne kımıl mücadelesi çalışmalarının da katkısı bulunmaktadır. Bizim için verim kadar kalitede önemlidir. Bunun için buğdaya zarar veren süne ve kımıl zararlıları, pas ve yaprak lekesi hastalıklarıyla mücadele konularında üreticilerimizin bilinçlenmesine önem gösteriyoruz. Buğdayda kaliteyi yükselterek üretiminde söz sahibi olan ülkelerle rekabet edebilirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu yıl ürün taban fiyatlarının hasat döneminden önce açıklanmış olması, verilen fiyatın tatmin edici olması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.” dedi.

Sektörde Ziraat Odaları, Ticaret Borsası ve üretici birlikleri gibi tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek tarımsal üretimde söz sahibi olan bir kent olmayı hedeflediklerini anlatan İl Müdürü Sarı, 2018-2019 üretim sezonunun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olması diledi.