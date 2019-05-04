Çorum'da camiler ramazan'a hazırlanıyor

Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik alanında Çorum Belediyesinin güzel işler yaptığını, bu alanda yapılan çalışmaları toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde artıracaklarını ifade etti.

Belediyenin öncelikli hizmet alanların birinin de temizlik hizmetleri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İbadethaneler bizim için önemli. Dinimiz bize temiz olmayı emrediyor. Biz de bu temizlikle hizmetlerimizi ramazan ayında daha da çeşitlendiriyoruz. Camilerimizin temizliği de bunlardan bir tanesi. Ramazan öncesinde camilerimizi temizlemeye başladık. Cami temizliği projemiz ilimizdeki 89 cami, 1 cem evi, 18 Kur'an Kursu ve 31 mescitlerimizin temizliği ile devam ediyor. Bu temizlik çerçevesinde, cami duvarları siliniyor, kenar, köşe ve tavanlarda oluşan örümcek ağları ve tozlar alınıyor. Ardından mihrap, minber, cam ve pencereler, kalorifer petekleri, ayakkabılık ve avizeler temizleniyor. Beytullah'ın şubesi olan camilerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışıyoruz, inşallah merkezi camilerimizi temizleyip Ramazan ayına hazır hale getireceğiz” dedi

Cami cemaati belediyenin camilere yönelik peyzaj düzenlemesi. tuvalet temizliği ve detaylı iç temizliğinin yapılması suretiyle götürdüğü hizmetlerden oldukça memnun.