Çorum'da çölyak hastaları için glutensiz mutfak kurulacak

Çorum'da çölyak hastalarının glutensiz beslenebilmelerine imkan sağlayacak olan glutensiz mutfak kurulacak.

Çorum Çökyak Derneği tarafından çölyak hastalarının glutensiz beslenebilmeleri ve yaşamlarında karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlayarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduğu “Glutensiz üret, sağlıklı tüket” projesi kabul edildi.

80 bin liraya mal olacak proje kapsamında 30 kursiyere glutensiz mutfak mesleki ve teknik eğitimi verilerek çölyaklıların hayatında büyük bir öneme sahip olan diyet yapılması kolaylaşacak. Ayrıca hazırlanacak olan Glutensiz diyat kitap kitabı çölyaklıların hizmetine sunulacak. Çölyak hastalarına çeşitli eğitimlerinde verileceği proje sonunda glutensiz yiyeceklerden oluşan bir yarışma yapılacak.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ölyak Derneği Çorum Şube Başkanı Hacer Kesici, çölyak hastalığının görülme sıklığının hem dünyada hem de ülkemizde arttığını belirterek, her 100 kişiden birisinde görüldüğünü söyledi. Türkiye'de 70 bini aşkın çölyak hastasının bulunduğunu dile getiren Kesici, Çorum'da bu sayısının bin 200 civarında olduğunu açıkladı.

Çölyak hastalığının yaşamın her döneminde ortaya çıkabildiğini anlatan Kesici, “Belirli bir yaş aralığı yoktur. Ancak erken teşhis edilebilirse kişiler şikâyetlerinden kısa sürede kurtulabilir ancak geç kalınırsa ve bu süreç uzarsa kalıcı hastalıklara sebep olur. Şimdilik tıbbi tedavisi yok ancak düzenli bir diyetprogramı ve düzenli doktor takibi ile sağlıklı bir hayat sürülebilir ve yaşam kalitesi artar. Bunu sağlayabilmesi için glutensiz ürün tüketmesi gerekli” dedi.

“Glutensiz üret, sağlıklı tüket” projesi hakkında bilgi veren Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak, projenin genel maçlarından birisinin çölyak hastalarının sağlık ve refahını gözetmek olduğunu söyledi.

Projenin hedeflerinden bahseden Azak, “Çölyak hastalarının glutensiz beslenebilmesi ve yaşamlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik rehabilite, eğitim bilgi ve beceri çalışmalarına katkı sağlaması planlandı. İkinci olarak 30 kursiyere mutfak üzerine mesleki ve teknik eğitim verilerek çölyaklıların hayatında büyük bir öneme sahip olan glutensiz diyet uygulaması gerçekleştirilecek. Glutensiz diyet çölyaklıların tek tedavisi. Kurs bitiminde eğitimlerde oluşacak yemek tariflerini kitap haline getirerek Türkiye'deki tüm çölyak hastalarının hizmetine sunularak halk sağlığına katkı sağlanacak” dedi.

Proje kapsamında glutensiz bir mutfak kurulacağını açıklayan Azak, “Aslında projeden bir çok kazamımımız var. Maddi olarak düyünürsek kapsamında alınacak araç gereç malzeme ve demirbaşlar çölyaklıların hizmetinde kullanılmak üzere derneği teslim edilecek. Böylelikle çölyak hastalarının özlemle beklediği glutensiz mutfağa sahip olacağız. Ve bu mutfak hizmeti devam edecek. Herkese açık olacak. Sürekliliği olacak. Kursiyerler kursa katılamayan idğer üyelere eğitimler verecekler” diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, bu rahatsızlıktan sadece çocuklar değil yetişkinlerinde etkilendiğini belirterek, “Bu yavrular bizim çocuklarımız. Sadece çocuklarımız değil yetişkinlerimizde bu rahatsızlıktan etkileniyor. Beraber bu şehirde yaşıyoruz. Sizlere yardımcı olmak bizim asli görevimiz” ifadelerini kullandı.

Çorum'u bir bütün gördüklerini dile getiren Ceylan, hazırlanacak her projeye destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.