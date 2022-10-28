Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda, çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin

il merkezinde ikamet ettikleri adreslere düzenlenen planlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Terörlü Mücadele ekiplerinin şafak vaktinde düzenlenen operasyon, polis kamerasına böyle yansıdı.