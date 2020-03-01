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Çorum'da DEAŞ zanlıları adliyeye sevk edildi

Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen materyallere ise el konuldu. Sorguları tamamlanan zanlılar, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. Zanlıların adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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