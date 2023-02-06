Çorum'da deprem paniği, vatandaşlar kendilerini dışarıya attı, kavşaklar kilitlendi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ı Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum merkez ve tüm ilçelerinde hissedildi. Saat 13.24'de yaşanan depremin ardından kent merkezi ve ilçelerde bulunan vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı.

Yaşanan deprem kentte paniğe neden olurken, depreme derste yakalanan çocuklar okullardan tahliye edildi, vatandaşlar ise evlerini terk ederek kent meydanı ve parklara toplandı. Deprem sonrası evlerini terk eden vatandaşlar kentin ana arter ve caddelerinde yoğunluk oluşmasına neden olurken, bazı kavşaklar ise araç yoğunluğu nedeniyle kilitlendi, akaryakıt istasyonlarında ise akaryakıt almak isteyen çok sayıda araç uzun kuyruklar oluşturdu.

Deprem, Kırıkkale, Çankırı ve Kastamonu gibi çevre iller ile Çorum'un tüm ilçelerinde de hissedildi. Yapılan ilk tespitlere göre deprem kentte can ve mal kaybına neden olmazken büyük ölçüde paniğe neden oldu, kentte çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Evlerini terk eden vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan parklar ve meydanlarda toplantı.