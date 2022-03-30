Çorum'da diş hastanesi ihale aşamasına geldi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temel atma töreninde Çorum'a yeni diş hastanesinin yapılacağının müjdesini veren milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini kaydetti. Diş Hastanesinde diş hekimi, ortodontist, çene ontoloji, peri ontoloji ve her türlü protez ile çene cerrahlarının görev yapacağı poliklinikler, ameliyathaneler, yataklı tedavi merkezi bulunacak. Hastanede diş hastalıkları ve tedavisine yönelik her şey yapılabilecek.

Yeni diş hastanesi ihalesinin 29 Nisan'da yapılacağını kaydeden milletvekili Ceylan, diş hastanenin tamamlanmasıyla birlikte diş tedavisi için Samsun-Ankara gibi büyükşehirlere giden hastaların artık Çorum'da tedavi görebileceklerini, bölge illerden de Çorum'a hasta geleceğini dile getirdi.

Yaptıkları yatırımlarla Çorum'un sağlıkta söz sahibi bir yere geleceğinin altını çizen milletvekili Ceylan, yapılacak ihalenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.