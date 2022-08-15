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Çorum'da dolu tarım arazilerini vurdu

Çorum’un Kargı ilçesinde bir köyde etkili olan dolu yağışında tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Çorum'un Kargı ilçesinde bir köyde etkili olan dolu yağışında tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.


Kargı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Çetmi köyünde yağan dolu sebebiyle tarım arazileri ve meyve bahçelerindeki ürünler zarar gördü. Köyü beyaza bürüyen dolu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar, yarım saat geçmesine rağmen yağan dolunun erimediğini, bahçelerindeki meyvelere ve tarım arazilerine ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi.

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