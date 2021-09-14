İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da dolu yağdı, araçları böyle korudular

Çorum’un Osmancık ilçesinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniye ile kapatarak önlem aldı.


Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak yağmur, yerini 5 dakika süren fındık büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ile kapatarak doludan korumaya çalıştı. Kuvvetli yağış nedeniyle ilçede faaliyet gösteren bir fabrikayı da su bastı. Dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

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