Çorum'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Çorum Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, hayvanların korunması ve sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum'da 4 bölgede binlerce sokak hayvanına besleme yaptıklarını, gönüllü sivil toplum örgütleri ile birlikte besleme konusunda ortaklaşa çalıştıklarını kaydetti.

Çöplü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile bin 500 metrekarelik bir alana yapılacak hayvan hastanesinin de 2023 yılında ihalesinin gerçekleşeceğini ve inşaatın başlayacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Lemzi Çöplü, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanat bahçesini gezerek öğrencilerle birlikte hayvanları besledi.

Ayrıca programa katılanlara Çorum Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için mama dağıtıldı.