Çorum'da ekmek ve pide fırınları denetlendi

Çorum'da ramazan ayı nedeniyle ekmek fırını, pastacılık ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendib Denetimler

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kontrol Görevlileri, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Oda Birliği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu denetim komisyonu tarafından denetlendi.

Koronavirüs sebebiyle maske, eldiven, bone, önlük kullanımı gibi hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi konusunda esnafı uyaran ekipler, fırınlarda iftar öncesi pide yoğunluğunun oluşmaması için İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun olarak hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, sosyal mesafenin korunmasına riayet edilmesi, ekmek ve ekmek çeşitlerinin gıda ile temasa uygun kâğıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulması hususunda bilgilendirmelerde bulunmaktadırlar. Yapılan denetimlerde ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda üretilip üretilmediğinin yanı sıra gramajların standartlara uygun olup olmadığı da kontrol edilmektedir.

Vatandaşların sağlıklı, hijyenik bir ortamda gıda tüketmeleri amacıyla yapılan denetimlerde, esnafa tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunulmakta, yapılan uyarılara rağmen eksiklikleri gidermeyen, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren işyerlerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Gıda denetimleri Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı'nda sıkı bir şekilde devam edecek olup, vatandaşlar güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması amacıyla olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını arayabileceklerdir.