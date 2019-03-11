Çorum'da ezana saygısızlığa tepki

Diyanet-Sen Çorum şubesi, Taksim'de ezan okunurken ıslık çalınmasını yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

Hürriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim'de bir araya gelen bir araya gelen kadın grupların, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklarıyla protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza attıklarını söyledi.

Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlık olduğunu dile getiren Yıldız, “Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etmek amaçlı bunu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemelidir. Haklarında halkı, kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler mutlaka yapılmalıdır” dedi.

Birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj olan ezan sesini protesto etmenin toplumdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu olan dinimiz ve ezan üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalıştığını kaydeden Yıldız, “Milletimiz bu oyunları gayet iyi bilmektedir. Kimse bu oyunlara prim vermemeli, sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağ duyulu davranmaya tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, Hak-Batıl mücadelesinin Hz. Adem, Habil ile Kabil ile başladığını hatırlatarak, kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Firavunlar, Karunlar, Ebu Cehillerin bitmeyeceğini kaydeden Kavuncu, Hz. İbrahimler, Musalar, Selahaddinler Fatihler, Yavuzlar, Abdulhamidler, Recep Tayyip Erdoğan'larında bitmeyeceğini bu mücadelenin sonsuza kadar devam edeceğini kaydetti.

Şuur altındaki vatan, millet, ezan düşmanlıkları depreşse de Türk milletinin tarihte bunun en güzel örneklerini gösterdiğini anlatan Kavuncu, “Hiçbir zaman buna müsaade etmeyecek. O bayrak gönderden inmeyecek, ezan sesi kıyamete kadar dinmeyecektir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Zeki Gül de, ezanların ebedi olarak yurdumuzda inleyeceğini, Kur'an-ı Kerim'in hayat nizamımız olarak devam edeceğini, gelecekteki Hak-Batıl mücadelesinde Allah'ın inananların yanında olacağının altını çizdi.

Basın açıklamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.