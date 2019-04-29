Çorum'da fuhuş operasyonu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık eden 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları neticesinde fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen Türkmen uyruklu R.S., Özbekistan uyruklu B.M. ve yine Özbekistan uyruklu G.M. ile M.B. adlı şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan fuhşa aracılık etmek suçundan sabıkası bulunan M.B. tutuklanarak Sungurlu Cezaevine gönderilirken, 3 yabancı uyruklu kadın ise Çorum'da yapılan testlerin ardından sınır dışı edildi.