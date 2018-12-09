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Çorum'da gazeteciler İHA pilotluğu eğitimi aldı

Çorum’da görev yapan gazeteciler, insansız hava aracı (İHA) pilotu eğitimi aldı.

Çorum'da görev yapan gazeteciler, insansız hava aracı (İHA) pilotu eğitimi aldı.


Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Medya-İş Sendikası iş birliğiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA pilotluğu sertifika eğitimi düzenlendi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim programında pratik deneyim kazanılmasının ardından yapılan sınavla 24 gazeteci İHA pilotu sertifikası almaya hak kazandı. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum basınının teknolojiyi yakından takip etmesini sağlamak amacıyla İHA pilotluğu eğitimi düzenlediklerini kaydetti. iHA kullanımı için belli yasal zorunlulukların yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatan Erzen, "Eğitimde yasal zorunluluk ve haklarımız konusunda bilgilendik. Ayrıca teknik konularda da bilgi sahibi olduk. İlimizdeki ajanslardan, günlük gazetelerimizden ve internet haber sitelerinden arkadaşlarımız eğitime ilgi gösterdi. İnsansız hava araçları artık savunma sanayinden zirai ilaçlamaya kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Gelecekte daha pek çok konuda da kullanımı mümkün olacaktır. Biz bugün sertifika ve ehliyet sahibi olduk. Gerekli ekipmanların tedarik edilmesiyle kısa süre içinde ilimizden çok güzel fotoğraf ve görüntüler kaydetmeye başlanacağından eminim. Eğitime katılan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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