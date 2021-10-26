Çorum'da 'gıda denetim seferberliği' başladı

Çorum'da 3 gün sürecek olan 'gıda denetim seferberliği' kapsamında, gıda satışı yapan iş yerleri tek tek denetlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan 'gıda denetim seferberliği', Çorum'da da başladı. Çorum İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 81 ilde yürütülen seferberlik kapsamında, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetime tabi tutulacağını açıkladı. 'Gıda denetim seferberliği' kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından il genelindeki gıda işletmeleri denetlenip, hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelenecek. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Kanunlara aykırı iş yerleri hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Vatandaşlar ALO 174 gıda hattından ve WhatsApp hattından ihbarda bulunabilirler” dedi.

Halkın sağlığının birinci öncelikleri olduğunun altını çizen Sarı, “En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Denetimlerimiz bir haftalık süreçle sınırlı değildir. Vatandaşlarımızın gıda üzerine çalışan üretim, satış ve toplu tüketim noktaları ile buralardan tedarik ettikleri ürünlerde görmüş oldukları eksik ve kusurları 7 gün 24 saat bildirmeye devam edebilirler. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı gıda bilinciyle sağlıklı günler diliyorum” dedi.