Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 46 kişiyi yakaladı

Çorum'da jandarma dedektifleri, son iki ayda haklarında arama kararı bulunan 46 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 30'u sevkedildileri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Teşkilatının toplumun huzurunu bozan suçlu ve suçlularla mücadele ettiği belirtilerek kentte emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak maksadıyla çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan jandarma dedektifleri ile jandarma suç araştırma timleri tarafından 2021 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 30'u cezaevlerine teslim edilmiştir. Yakalanan şahıslar içerisinde, silahlı yağma suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K, kasten yaralama suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan B.D. ve kasten öldürme suçundan hakkında 21 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş cezası bulunan Ö.K. isimli şahıslar aldıkları cezalar nedeniyle ön plana çıkmaktadır" denildi.