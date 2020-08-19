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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi. K.S. yönetimindeki 19 UK 944 plakalı araç Boğazkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan Alman vatandaşı E.S. yönetimindeki EQS 3639 plakalı aracı sollamaya geçtiği esnada aracın tampon bölgesine çarpması sonucu her iki araçta kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü K.S ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.S., E.S. ve F.S., hafif şekilde yaralanırken, Ö.S. ise kazada ağır şekilde yaralandı. Alman sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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