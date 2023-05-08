Çorum'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Fatih D. idaresindeki 19 TN 401 plakalı otomobil ile Fatma K. idaresindeki otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazanın yaralanan sürücülerden Fatma K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.