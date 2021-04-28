Çorum'da ilk kez laparoskopik yöntemle prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine prostat şikayeti gelen hastaya üroloji uzmanı Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından Laparoskopik Radikal Prostatektomi (kapalı olarak tüm prostat dokusunun çıkarılması ameliyatı) yapıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan hasta, ameliyatın 3. günü hastaneden taburcu edildi.

Üroloji Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Murat Baykam ve Üroloji uzmanı Doç. Dr. Cemil Aydın, ileri laparoskopik beceri gerektiren ve belli merkezlerde yapılan bu zor ameliyatı Çorum'da yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geçmişte büyük illere sevk edilen bu hastaların artık Çorum'da bu hizmete ulaşabildiklerini ifade ettiler.

Pandemi nedeniyle kanser hastalarının hastaneye geç başvurduklarını dile getiren Doç. Dr. Cemil Aydın, 50 yaş üzeri ve birinci derece akrabasında prostat kanseri olan 45 yaş üzeri tüm erkeklerin prostat taramasını muhakkak yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Doç. Dr. Aydın, üroloji kliniğinde 2017 yılından beri 200'ün üzerinde laparoskopik ameliyat yapıldığını belirtti.

Üroloji Kliniği Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Murat Baykam, üroloji kliniğimizde tüm ameliyatların ve son teknolojik gelişmeler eşliğinde uygulandığını belirtti.