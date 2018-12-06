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Çorum'da intiharları önlemek için eylem planı hazırlanacak

Çorum’da intihar olaylarını önlemek amacıyla eylem planı hazırlanacak.

Çorum'da intihar olaylarını önlemek amacıyla eylem planı hazırlanacak.


İntiharı Önleme İl Kurulu Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında toplandı. Toplantıda intihar olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla “İl Eylem Planı”nın hazırlanmasına karar verildi.


İntiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz ettiğinden, bu hedefler doğrultusunda Çorum'da “İntiharı Önleme İl Kurulu” oluşturulduğunu açıklayan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “ Genel tabirle intihar, kendini öldürme düşünceleri, ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanabilecek eylemlerdir. Günümüzde biyolojik, genetik, psikolojik, sosyolojik ve çevresel etmenlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklanan çok boyutlu bir rahatsızlık olarak anlaşılmaktadır. İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirmektedir” dedi.

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