Çorum'da iş yeri kurşunlandı

Çorum'da bir iş yeri iki şahıs tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Çorum il merkezi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir işyeri, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ve Cinayet Büro ekipleri tarafından iş yerinin çevresinde inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.