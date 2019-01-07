Çorum'da itfaiye 1071 olaya müdahale etti

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün bünyesinde görev yapan deneyimli personeliyle, ekipman ve araçlarla bölgenin en donanımlı itfaiyelerinden” biri olduğunu ifaden eden Belediye Başkanı Zeki Gül, “2018 yılında 75 bina yangını, 19 işyeri yangını, 41 motorlu araç yangını, 13 odunluk-samanlık yangını, 5 orman yangını, 407 ot, saman, çöp vb. yangılara müdahale ettik. Bunun yanında itfaiye ekiplerimiz 120 hayvan kurtarma operasyonuna katıldı. İtfaiyemiz bünyesinde dalgıç ekibimiz var. Dalgıçlarımız 15 boğulma ve intihar girişimine de müdahale etti. Arama, kurtarma ekiplerimiz 58 trafik kazasına, 11 su baskınına müdahale, 77 vatandaşı ise asansörde kalmaktan kurtardı. Diğer olaylarla birlikte Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 1071 olaya müdahale etti” dedi.

Başkan Gül, “Teknolojiyi yakından takip eden, araç ve ekipmanlarını sürekli güçlendiren, yaptığı başarılı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Çorum Belediyesi İtfaiyesi tatbikat ve hizmet içi eğitimlerle toplam 15 bin 217 kişiye de eğitim verdi. İşyeri ve kamu binalarının denetimlerini de düzenli olarak sürdürüyor. Kış aylarında zehirlenmelere karşı baca temizlik çalışmalarını da vatandaşlarımızın talepleri üzerine itfaiye ekiplerimiz yapıyor. Ben İtfaiyemizde fedakarca görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. İtfaiye personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.