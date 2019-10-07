Çorum'da kaçak içki operasyonu

Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Çorum merkeze bağlı Eskiköy köyü Kışlacık Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda M.K., H.K. ve R.C isimli şahısların evlerinde yapılan denetim ve kontrollerde 13 bin 525 litre kaçak şarap, 50 litre kaçak rakı ile kaçak alkol üretiminde kullanılan (3) adet damıtma sistemi (distilasyon sistemi) ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., H.K. ve R.C adlı zanlılar ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken ele geçirilen 13 bin 575 litre kaçak alkollü içkiye ise el konuldu.