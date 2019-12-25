Çorum'da kaçak içki operasyonu

Yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri Merkez İlçe'ye bağlı Salur köyünde kaçak alkollü içki imal edildiğini tespit etti. Bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 4 bin 830 litre kaçak-sahte alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.