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Çorum'da kaçak içki operasyonu

Çorum merkeze bağlı Çoraklık mevkiinde bir bağ evine operasyon düzenleyen jandarma timleri kaçak rakı ve şarap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez İlçe, Çoraklık mevkiinde kaçak alkollü içki imal edildiği tespit eden jandarma timleri bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada şüpheli sahsın bağevinde 3 bin 500 litre şarap, 170 litre rakı, 5 kiloğram anason ve 1 Adet distilasyon sistemi ele geçirdi.


Cumhuriyet savcısının talimatı ile kaçak olarak üretilen alkollü içki ve distilasyon sistemine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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