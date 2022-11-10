Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak makaron sigara ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl merkezinde bir şahsın kaçak makaron sigara sattığı bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın işyerinde yapılan adli aramada çeşitli markalarda 3 bin 600 bin adet kaçak makaron sigara ile 3 bin 800 Kilogram kaçak sarma sigaralık kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirdiler.

Kaçak makaron sigaralar ile kıyılmış tütün ve sigara sarma makinesine el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem başlattı.