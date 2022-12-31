Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile kıyılmış tütün, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı öncesinde il merkezinde, 3 farklı iş yerinde kaçak makaron sigara ve kaçak tütün satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 19 adet sahte 100 Türk Lirası, 2 adet kurusıkı tabanca, 22 bin 360 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 6 bin 600 adet boş makaron, 4,6 kilogram kıyılmış tütün, 54 gram uyuşturucu madde, 10 adet sentetik ecza maddesi ile 600 adet sigara filtre aroması ele geçirdiler.

Kaçak makaron sigaralar, kıyılmış tütüne, sahte para, kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, 5 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem başlattı.